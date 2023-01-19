Дебют Winnebago eRV2 Concept показывает, что здание на колесах может быть полностью электрическим.

Электрические силовые агрегаты, похоже, являются основной частью будущего для домов на колесах. На Florida RV SuperShow в Тампе Winnebago представляет eRV2 как свою последнюю концепцию для кемпера с электрическими источниками питания.

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В качестве базы был использован Ford E-Transit.

Как и в большинстве домов на колесах, действительно особые вещи eRV2 есть внутри. У Winnebago есть все удобства традиционного кемпера, но все работает на электричестве. Компания сотрудничает с Lithonics Battery для батареи на 15 киловатт-часов, 48 вольт, которая помещается под полом. На крыше также имеется 900-ваттная солнечная батарея для зарядки батареи при отключении сети.

По оценкам Winnebago, eRV2 предлагает достаточно энергии для семидневного кемпинга без сети для двух человек. Для того чтобы сделать это возможным, компания считает, что солнечным батареям требуется по меньшей мере четыре часа полного солнечного света в день. Жители кемпера не смогут пользоваться кондиционером или обогревателем, однако они смогут готовить еду, принимать душ, работать с холодильником и вентилятором.

В кабине eRV2 используется много переработанных и восстанавливаемых материалов. Ткань Repreve из переработанных пластиковых бутылок покрывает гостиную. Столешницы – это разновидность акрила из биоразлагаемого вещества.

Winnebago ясно, что eRV2 пока является чисто концепцией. Эта версия E-Transit имеет запас хода всего 174 километра, и компания считает, что коммерческая версия этого продукта должна быть больше.

Однако Winnebago запускает пилотную программу, где люди смогут провести тест-драйв eRV2 и отправить компании отзыв об усовершенствовании автомобиля. Тест сосредоточен на Флориде, Калифорнии и Вашингтоне.