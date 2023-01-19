Дебют Winnebago eRV2 Concept показує, що будинок на колесах може бути повністю електричним.

Електричні силові агрегати, здається, є основною частиною майбутнього для будинків на колесах. На цьогорічному Florida RV SuperShow у Тампі Winnebago представляє eRV2 як свою останню концепцію для кемпера з електричними джерелами живлення.

Читайте також: Електричний Ford F-150 може живити будинок протягом 3-11 днів

У якості бази був використаний Ford E-Transit.

Як і в більшості будинків на колесах, справді особливі речі eRV2 всередині. Winnebago має всі зручності традиційного кемпера, але все працює на електриці. Компанія співпрацює з Lithonics Battery для батареї на 15 кіловат-годин, 48 вольт, яка поміщається під підлогою. На даху також є 900-ватна сонячна батарея для заряджання цієї батареї під час вимкнення мережі.

За оцінками Winnebago, eRV2 пропонує достатньо енергії для семиденного кемпінгу без мережі для двох людей. Для того, щоб зробити це можливим, компанія вважає, що сонячним батареям потрібно щонайменше чотири години повного сонячного світла на день. Мешканці кемперу не зможуть користуватися кондиціонером чи обігрівачем, проте вони зможуть готувати їжу, приймати душ, працювати з холодильником і вентилятором.

У кабіні eRV2 використовується багато перероблених і відновлюваних матеріалів. Тканина Repreve з перероблених пластикових пляшок покриває вітальні. Стільниці – з різновиду акрилу з біорозкладаної речовини.

Winnebago ясно, що eRV2 поки що є суто концепцією. Ця версія E-Transit має запас ходу лише 174 кілометри, і компанія вважає, що комерційна версія цього продукту має бути більшою.

Проте Winnebago запускає пілотну програму, де люди зможуть провести тест-драйв eRV2 і надіслати компанії відгук про вдосконалення автомобіля. Тест зосереджений на Флориді, Каліфорнії та штаті Вашингтон.