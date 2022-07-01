Kia Soul 2023 уже продается в США по цене менее 20 000 долларов.

Представленный два месяца назад Kia Soul 2023 уже продается в Соединенных Штатах, а первые экземпляры поступят к дилерам по всей стране этим летом.

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Предлагается новинка в четырех комплектациях, которые называются LX, S, GT-Line и EX, причем версии X-Line и Turbo, которые также обещали, были отменены и скорее всего появятся после рестайлинга. Цена начинается с 19 790 долларов США.

Базовая комплектация включает в себя 16-дюймовые легкосплавные диски, 8-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, интеграцию со смартфоном и бесключевой доступ. Водителям помогают автоматическое экстренное торможение, ассистент следования по полосе движения, ассистент удержания полосы движения и предупреждение о внимании водителя, а в качестве опций доступны ассистент предупреждения о столкновениях в слепых зонах, ассистент смены полосы движения, предупреждение о поперечном движении сзади.

Выбрав Soul S, рекомендованная розничная цена которого составляет 22 290 долларов США, можно получить двухзонный климат-контроль, 10,25-дюймовый сенсорный экран, информационно-развлекательную систему, умный ключ с кнопочным стартом, беспроводную зарядную панель и водительское сиденье с электрической регулировкой.

GT-Line можно приобрести от 23390 долларов США с его 18-дюймовыми легкосплавными дисками, улучшенным внешним видом, кожаным рулем, ручкой переключения передач и другой обивкой.

Наконец, Soul EX 2023 обойдется покупателям по меньшей мере в 24 090 долларов США. По сравнению с меньшей комплектацией у этой есть подогрев передних сидений, новая обивка и крышка багажника.

Помимо отказа от моделей X-Line и Turbo, Kia также решила не предлагать двигатель с турбонаддувом. В результате единственным доступным силовым агрегатом является 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с мощностью 147 лошадиных сил при 6200 об/мин и крутящим моментом 178 Нм при 4500 об/мин. Все передается на передние колеса через бесступенчатую коробку передач CVT, не имеющую альтернативы.