Kia Soul 2023 року вже продається в США за ціною менше 20 000 доларів.

Представлений два місяці тому Kia Soul 2023 року вже продається в Сполучених Штатах, а перші екземпляри надійдуть до дилерів по всій країні цього літа.

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Пропонується новинка в чотирьох комплектаціях, які називаються LX, S, GT-Line і EX, причому версії X-Line і Turbo, які також обіцяли, були скасовані і скоріш за все з’являться після рестайлінгу.Ціна починається з 19 790 доларів США.

Базова комплектація включає 16-дюймові легкосплавні диски, 8-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, інтеграцію зі смартфоном і безключовий доступ. Водіям допомагають автоматичне екстрене гальмування, асистент слідування по смузі руху, асистент утримання смуги руху та попередження про увагу водія, а в якості опцій доступні асистент попередження про зіткнення в сліпих зонах, асистент зміни смуги руху, попередження про поперечний рух ззаду.

Вибравши Soul S, рекомендована роздрібна ціна якого становить 22 290 доларів США, можна отримаєти двозонний клімат-контроль, 10,25-дюймовий сенсорний екран, інформаційно-розважальну систему, розумний ключ із кнопковим стартом, бездротову зарядну панель і сидіння водія з електричним регулюванням.

GT-Line можна придбати від 23 390 доларів США з його 18-дюймовими легкосплавними дисками, покращеним зовнішнім виглядом, шкіряним кермом, ручкою перемикання передач і іншою оббивкою.

Нарешті, Soul EX 2023 року обійдеться покупцям щонайменше в 24 090 доларів США. Порівняно з меншою комплектацією, ця має підігрів передніх сидінь, нову оббивку та кришку багажника.

Окрім відмови від моделей X-Line і Turbo, Kia також вирішила не пропонувати двигун з турбонаддувом. У результаті єдиним доступним силовим агрегатом є 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із потужністю 147 кінських сил при 6200 об/хв і крутним моментом 178 Нм при 4500 об/хв. Все передається на передні колеса через безступінчату коробку передач CVT, яка не має альтернативи.