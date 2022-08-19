Стоимость заправки бензинового автомобиля за год оказалась на 2100 долларов выше стоимости зарядки электромобиля.

Американская автомобильная ассоциация (ААА) рассчитала среднюю стоимость владения новым автомобилем в США. В 2022 году она достигла 10 728 долларов или 894 доллара в месяц, что на 11% больше, чем в 2021 году, когда тот же показатель составлял 9 666 долларов. Основная причина подорожания – рост цен на топливо.

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В последнем анализе AAA оценила девять категорий транспортных средств, состоящих из 45 моделей, чтобы определить среднегодовые эксплуатационные расходы и затраты на владение новым транспортным средством. AAA выбирает самые популярные модели средней ценовой категории и сравнивает их по шести категориям: топливо, расходы на техническое обслуживание/ремонт/шины, страховка, лицензия/регистрация/налоги, амортизация и финансовые затраты. Исследование предполагает пятилетний период владения автомобилем, когда автомобиль проезжает 15 000 миль (24 140 км) в год или 75 000 миль (120 700 км) за весь период владения.

Расходы на топливо были спрогнозированы на основе средневзвешенного значения за первые пять месяцев 2022 года. В течение этого времени цены на топливо в среднем составляли 3,999 доллара за галлон (1,05 доллара за литр). Стоимость бензина резко выросла с начала марта, как следствие, стоимость владения транспортным средством также увеличилась.

Эксперты ААА отметили, что в этом году выгоднее всего использовать небольшие седаны, а на втором месте оказались электромобили. Машины на электричестве имеют самые низкие затраты на техническое обслуживание, а государство стимулирует их продажу различными льготами.

В случае использования домашней зарядки одна миля на электромобиле обойдется в среднем 4,0 цента за милю. В то же время, владелец бензинового автомобиля будет тратить в среднем 18,4 цента на милю. Предполагая, что оба проезжают 15 000 миль в год, топливо для автомобиля, работающего на бензине, обойдется примерно в 2700 долларов в год, а заряд электромобиля – 600 долларов в год. Разница составляет 2100 долларов.