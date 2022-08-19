Вартість заправки бензинового автомобіля за рік виявилася на 2100 доларів вищою від вартості зарядки електромобіля.

Американська автомобільна асоціація (ААА) розрахувала середню вартість володіння новим автомобілем у США. У 2022 році вона досягла 10 728 доларів або 894 долари на місяць, що на 11% більше, ніж у 2021 році, коли той самий показник становив 9 666 доларів. Основна причина подорожчання – зростання цін на пальне.

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В останньому аналізі AAA оцінила дев'ять категорій транспортних засобів, що складаються з 45 моделей, щоб визначити середньорічні експлуатаційні витрати та витрати на володіння новим транспортним засобом. AAA вибирає найпопулярніші моделі середньої цінової категорії та порівнює їх за шістьма категоріями: паливо, витрати на технічне обслуговування/ремонт/шини, страховка, ліцензія/реєстрація/податки, амортизація та фінансові витрати. Дослідження передбачає п'ятирічний період володіння автомобілем, коли автомобіль проїжджає 15 000 миль (24 140 км) на рік або 75 000 миль (120 700 км) за весь період володіння.

Витрати на пальне були спрогнозовані на основі середньозваженого значення за перші п'ять місяців 2022 року. Протягом цього часу ціни на пальне в середньому становили 3,999 долара за галон (1,05 долара за літр). Вартість бензину різко зросла з початку березня, як наслідок, вартість володіння транспортним засобом також збільшилася.

Експерти ААА зазначили, що цього року найвигідніше використовувати невеликі седани, а на другому місці опинилися електромобілі. Машини на електриці мають найнижчі витрати на технічне обслуговування, а держава стимулює їх продаж різними пільгами.

У разі використання домашньої зарядки одна миля на електромобілі обійдеться в середньому 4,0 цента за милю. У той же час, власник бензинового автомобіля витрачатиме в середньому 18,4 цента на милю. Припускаючи, що обидва проїжджають 15 000 миль на рік, паливо для автомобіля, що працює на бензині, коштуватиме приблизно 2700 доларів на рік, а заряд електромобіля — 600 доларів на рік. Різниця складає 2100 доларів.