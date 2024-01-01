В США стремительно растут цены на подержанные автомобили

Средняя цена нового автомобиля в США составляет около 50 000 долларов, что направляет покупателей на рынок подержанных машин. Неудивительно, что это значительно повышает цены на подержанные автомобили. И это не только мало используемый сегмент, который стремительно растет. “Старые” подержанные автомобили тоже чрезвычайно дорогие.

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Согласно недавнему исследованию iSeeCars, средняя цена 10-летнего автомобиля сейчас составляет 12 194 доллара. в 2014 году он стоил 7 583 доллара - разница на 60 процентов. Увеличение соответствует более высокой доле рынка подержанных подержанных автомобилей, которая сейчас составляет 22,7 процента. Одним словом, больше людей, чем когда-либо, покупают подержанные автомобили.

Как вы наверняка догадались, изменения начались с паникой вокруг пандемии COVID-19. Доля рынка в начале 2020 года составляла 15,1 процента, а средняя цена продажи – 9135 долларов. К 2022 году доля подскочила до 19,2 процента, а цена достигла 12 549 долларов.

"Тенденция цен на транспортные средства является неизбежной приливной волной", — сказал Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars. "Когда у вас резко растут цены на новые и малоиспользуемые автомобили, как это было в течение последних четырех лет, волна не остановит влияния на старые автомобили, даже на автомобили, выпущенные более десяти лет назад".

Вот где все становится интересным. Нельзя отрицать популярность внедорожников, но исследование, которое проанализировало 169 миллионов подержанных автомобилей, проданных за последние 10 лет, выявило, что седаны, хэтчбеки и универсалы были чрезвычайно популярными.

Лидирующим стал Hyundai Sonata, которая показала потрясающее увеличение доли рынка на 484,3 процента среди автомобилей в возрасте 10 лет и старше. Subaru Legacy, Impreza и Impreza универсал также вошли в первую пятерку вместе с Mercedes-Benz C-Class. Вопреки тому, что утверждают некоторые автопроизводители, похоже, что многие покупатели все еще хотят автомобили, которые не являются гигантскими внедорожниками.

"Хотя старые седаны, универсалы и хэтчбеки не так популярны среди покупателей новых автомобилей, они завоевывают долю на рынке подержанных автомобилей", - сказал Брауэр. "Их более низкая стоимость, легкое использование и высокая топливная эффективность делают их отличной альтернативой большим грузовикам и внедорожникам, которые стоят дороже, а также тратят больше топлива и страхования".