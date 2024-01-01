В США стрімко зростають ціни на вживані автомобілі

Середня ціна нового автомобіля в США становить близько 50 000 доларів, що спрямовує покупців на ринок вживаних машин. Не дивно, що це значно підвищує ціни на вживані автомобілі. І це не тільки мало використовуваний сегмент, який стрімко зростає. “Старі” вживані автомобілі теж надзвичайно дорогі.

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Згідно з нещодавнім дослідженням iSeeCars, середня ціна 10-річного автомобіля зараз становить 12 194 долари. у 2014 році він коштував 7 583 долари — різниця на 60 відсотків. Збільшення відповідає вищій частці ринку старих вживаних автомобілів, яка зараз становить 22,7 відсотка. Одним словом, більше людей, ніж будь-коли, купують старі автомобілі.

Як ви напевно здогадалися, зміни почалися з панікою навколо пандемії COVID-19. Частка ринку на початку 2020 року становила 15,1 відсотка, а середня ціна продажу – 9135 доларів. До 2022 року частка підскочила до 19,2 відсотка, а ціна досягла 12 549 доларів.

«Тенденція цін на транспортні засоби є неминучою приливною хвилею», — сказав Карл Брауер, виконавчий аналітик iSeeCars. «Коли у вас різко зростають ціни на нові та маловживані автомобілі, як це було протягом останніх чотирьох років, хвиля не зупинить впливу на старі автомобілі, навіть на автомобілі, випущені більше десяти років тому».

Ось де все стає цікавим. Не можна заперечувати популярність позашляховиків, але дослідження, яке проаналізувало 169 мільйонів вживаних автомобілів, проданих за останні 10 років, виявило, що седани, хетчбеки та універсали були надзвичайно популярними. Лідируючим став Hyundai Sonata, яка показала приголомшливе збільшення частки ринку на 484,3 відсотка серед автомобілів віком 10 років і старше. Subaru Legacy, Impreza та Impreza універсал також увійшли до першої п’ятірки разом із Mercedes-Benz C-Class. Всупереч тому, що стверджують деякі автовиробники, схоже, що багато покупців все ще хочуть автомобілі, які не є гігантськими позашляховиками.

«Хоча старі седани, універсали та хетчбеки не такі популярні серед покупців нових автомобілів, вони завойовують частку на ринку вживаних автомобілів», — сказав Брауер. «Їх нижча вартість, легке використання та вища паливна ефективність роблять їх чудовою альтернативою більшим вантажівкам і позашляховикам, які коштують дорожче, а також витрачають більше палива та страхування».