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В США существенно дешевеют подержанные автомобили

В 2024 году цены на подержанные автомобили в возрасте от одного до пяти лет упали на 4,7 процента. В то же время покупатели предлагают автомобили с меньшими пробегами. Впрочем, цены все еще остаются выше, чем до пандемии COVID-19.
Цены на подержанные автомобили в США: тенденции 2024 года- Auto24

ФОТО: iSeeCars|

Подержанные авто подешевели, а пробеги уменьшились

Сергей Матусяк
logo25 сентября, 11:00
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В течение последних нескольких лет цены на подержанные авто в США росли. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля в Америке остается значительно выше уровня до пандемии, однако свежие исследования показывают, что цены падают. Наконец-то!

Новое исследование iSeeCars показывает, что средняя цена подержанного автомобиля в возрасте от одного до пяти лет снизилась на 4,7 процента с 2023 года до 32 672 долларов США, сообщает Motor1. Впрочем, этот показатель все еще на 40,1 процента больше, чем в среднем в 2019 году (23 314 долларов США). Однако люди, которые покупают подержанные автомобили, также отмечают уменьшение пробега – 2,8% меньше, чем в прошлом году, до 39 109 миль.

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Сдвиг цены также связано с увеличением доли доступных подержанных автомобилей до отметки 20 000 долларов США. В 2023 году за такую цену можно было купить только одно авто в возрасте 1-5 лет – Hyundai Elantra. Теперь есть еще два - Chevrolet Malibu и Toyota Corolla. Сейчас все три в среднем стоят меньше 20 000 долларов, и это хорошо для потребителей.

Цены упали на многие популярные модели 2023-2024 годов, такие как Jeep Grand Cherokee (-9,2 процента), Ford Explorer (-7,4 процента) и Subaru Outback (-6,7 процента). У Honda Accord до 20 000 долларов средний пробег снизился на 15,3 процента, с 93 858 до 79 513, но он также остается высоким по сравнению с 2019 годом, когда средний Accord до 20 000 долларов имел в среднем 41 836 миль.

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Хотя цены и пробег начинают снижаться, они остаются намного выше уровня до пандемии, и может пройти несколько лет, прежде чем рынок даже приблизится к уровню 2019 года. Возможно, этого никогда не случится, но по крайней мере это движение в правильном направлении.

Изменение цен на наиболее популярные модели в США в возрасте 1-5 лет:

Модель 2019 ср. 2023 ср. 2024 ср.
Tesla Model 3 $48,997 $37,548 $29,045
Jeep Grand Cherokee $27,394 $34,107 $30,956
Ram 1500 $27,318 $42,716 39 $39,206
Форд Эксплорер $26,412 $34,667 32 $32,105
Chevrolet Equinox $17,883 $22,611 $20,942
Toyota Corolla $14,236 $21,243 $19,793
Subaru Outback $23,309 $29,306 $27,348
Хонда Аккорд $18,595 $26,578 $24,817
Honda CR-V $20,643 $28,325 $26,455
Subaru Crosstrek $20,646 $26,433 $24,699
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