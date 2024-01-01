В США существенно дешевеют подержанные автомобили

ФОТО: iSeeCars|
Подержанные авто подешевели, а пробеги уменьшились
В течение последних нескольких лет цены на подержанные авто в США росли. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля в Америке остается значительно выше уровня до пандемии, однако свежие исследования показывают, что цены падают. Наконец-то!
Новое исследование iSeeCars показывает, что средняя цена подержанного автомобиля в возрасте от одного до пяти лет снизилась на 4,7 процента с 2023 года до 32 672 долларов США, сообщает Motor1. Впрочем, этот показатель все еще на 40,1 процента больше, чем в среднем в 2019 году (23 314 долларов США). Однако люди, которые покупают подержанные автомобили, также отмечают уменьшение пробега – 2,8% меньше, чем в прошлом году, до 39 109 миль.
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Сдвиг цены также связано с увеличением доли доступных подержанных автомобилей до отметки 20 000 долларов США. В 2023 году за такую цену можно было купить только одно авто в возрасте 1-5 лет – Hyundai Elantra. Теперь есть еще два - Chevrolet Malibu и Toyota Corolla. Сейчас все три в среднем стоят меньше 20 000 долларов, и это хорошо для потребителей.
Цены упали на многие популярные модели 2023-2024 годов, такие как Jeep Grand Cherokee (-9,2 процента), Ford Explorer (-7,4 процента) и Subaru Outback (-6,7 процента). У Honda Accord до 20 000 долларов средний пробег снизился на 15,3 процента, с 93 858 до 79 513, но он также остается высоким по сравнению с 2019 годом, когда средний Accord до 20 000 долларов имел в среднем 41 836 миль.
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Хотя цены и пробег начинают снижаться, они остаются намного выше уровня до пандемии, и может пройти несколько лет, прежде чем рынок даже приблизится к уровню 2019 года. Возможно, этого никогда не случится, но по крайней мере это движение в правильном направлении.
Изменение цен на наиболее популярные модели в США в возрасте 1-5 лет:
|Модель
|2019 ср.
|2023 ср.
|2024 ср.
|Tesla Model 3
|$48,997
|$37,548
|$29,045
|Jeep Grand Cherokee
|$27,394
|$34,107
|$30,956
|Ram 1500
|$27,318
|$42,716
|39 $39,206
|Форд Эксплорер
|$26,412
|$34,667
|32 $32,105
|Chevrolet Equinox
|$17,883
|$22,611
|$20,942
|Toyota Corolla
|$14,236
|$21,243
|$19,793
|Subaru Outback
|$23,309
|$29,306
|$27,348
|Хонда Аккорд
|$18,595
|$26,578
|$24,817
|Honda CR-V
|$20,643
|$28,325
|$26,455
|Subaru Crosstrek
|$20,646
|$26,433
|$24,699