В США существенно дешевеют подержанные автомобили

В течение последних нескольких лет цены на подержанные авто в США росли. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля в Америке остается значительно выше уровня до пандемии, однако свежие исследования показывают, что цены падают. Наконец-то!

Новое исследование iSeeCars показывает, что средняя цена подержанного автомобиля в возрасте от одного до пяти лет снизилась на 4,7 процента с 2023 года до 32 672 долларов США, сообщает Motor1. Впрочем, этот показатель все еще на 40,1 процента больше, чем в среднем в 2019 году (23 314 долларов США). Однако люди, которые покупают подержанные автомобили, также отмечают уменьшение пробега – 2,8% меньше, чем в прошлом году, до 39 109 миль.

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Сдвиг цены также связано с увеличением доли доступных подержанных автомобилей до отметки 20 000 долларов США. В 2023 году за такую цену можно было купить только одно авто в возрасте 1-5 лет – Hyundai Elantra. Теперь есть еще два - Chevrolet Malibu и Toyota Corolla. Сейчас все три в среднем стоят меньше 20 000 долларов, и это хорошо для потребителей.

Цены упали на многие популярные модели 2023-2024 годов, такие как Jeep Grand Cherokee (-9,2 процента), Ford Explorer (-7,4 процента) и Subaru Outback (-6,7 процента). У Honda Accord до 20 000 долларов средний пробег снизился на 15,3 процента, с 93 858 до 79 513, но он также остается высоким по сравнению с 2019 годом, когда средний Accord до 20 000 долларов имел в среднем 41 836 миль.

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Хотя цены и пробег начинают снижаться, они остаются намного выше уровня до пандемии, и может пройти несколько лет, прежде чем рынок даже приблизится к уровню 2019 года. Возможно, этого никогда не случится, но по крайней мере это движение в правильном направлении.

Изменение цен на наиболее популярные модели в США в возрасте 1-5 лет: