У США суттєво дешевшають вживані автомобілі

Протягом останніх кількох років ціни на вживані авто у США зростали. Наразі середня ціна вживаного автомобіля в Америці залишається значно вищою за рівень до пандемії, однак свіжі дослідження показують, що ціни падають. Нарешті!

Нове дослідження iSeeCars показує, що середня ціна вживаного автомобіля віком від одного до п’яти років знизилася на 4,7 відсотка з 2023 року до 32 672 доларів США, повідомляє Motor1. Втім, цей показник все ще на 40,1 відсотка більше, ніж у середньому в 2019 році (23 314 доларів США). Однак люди, які купують вживані автомобілі, також відзначають зменшення пробігу – 2,8% менше, ніж минулого року, до 39 109 миль.

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Зрушення ціни також пов’язане зі збільшенням частки доступних вживаних автомобілів до позначки 20 000 доларів США. У 2023 році за таку ціну можна було купити лише одне авто віком 1-5 років – Hyundai Elantra. Тепер є ще два — Chevrolet Malibu і Toyota Corolla. Зараз усі три в середньому коштують менше 20 000 доларів, і це добре для споживачів.

Ціни впали на багато популярних моделей 2023-2024 років, як-от Jeep Grand Cherokee (-9,2 відсотка), Ford Explorer (-7,4 відсотка) і Subaru Outback (-6,7 відсотка). У Honda Accord до 20 000 доларів середній пробіг знизився на 15,3 відсотка, з 93 858 до 79 513, але він також залишається високим порівняно з 2019 роком, коли середній Accord до 20 000 доларів мав у середньому 41 836 миль.

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Хоча ціни та пробіг починають знижуватися, вони залишаються набагато вищими за рівень до пандемії, і може пройти кілька років, перш ніж ринок навіть наблизиться до рівня 2019 року. Можливо, цього ніколи не буде, але принаймні це рух у правильному напрямку.

Зміна цін на найбільш популярні моделі у США віком 1-5 років: