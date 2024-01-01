В США теперь невозможно приобрести автомобиль с механической коробкой передач

Nissan Versa был последним автомобилем с доступной механической коробкой передач. Как пишет Carscoops, она была стандартной для базовой версии Versa S, стоимостью от 17 190 долларов. 5-ступенчатая МКПП работала в паре с двигателем на 124 лошадиных сил.

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К слову, после того, как Mitsubishi прекратила продажи Mirage в США, Nissan Versa стал самым доступным автомобилем на рынке. Несмотря на это, спрос на модель в базовом исполнении был не очень высок. По данным Automotive News, менее 5% Versa, проданных в Соединенных Штатах в прошлом году, имели механическую коробку передач. Если подсчитать, то это всего 2129 единиц.

В сообщении также отмечается, что ожидается, что автомобиль будет снят с производства в следующем году, а предыдущие сообщения предполагали, что мексиканская версия Versa может покинуть конвейер апреле. Тогда роль самого дешевого автомобиля Nissan будут выполнять Kicks стоимостью $21 520 и Sentra за 21 590 долларов.