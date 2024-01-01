В США тепер неможливо придбати автомобіль з механічною коробкою передач

Nissan Versa був останнім автомобілем з доступною механічною коробкою передач. Як пише Carscoops, вона була стандартною для базової версії Versa S, вартістю від 17 190 доларів. 5-ступенева МКПП працювала в парі з двигуном на 124 кінських сил.

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До слова, після того, як Mitsubishi припинила продаж Mirage в США, Nissan Versa став найдоступнішим автомобілем на ринку. Попри це, попит на модель в базовому виконанні був не дуже високий. За даними Automotive News, менше ніж 5% Versa, проданих у Сполучених Штатах минулого року, мали механічну коробку передач. Якщо підрахувати, то це лише 2129 одиниць.

У повідомленні також зазначається, що очікується, що автомобіль буде знято з виробництва наступного року, а попередні повідомлення припускали, що мексиканська версія Versa може покинути конвеєр квітні. Тоді роль найдешевшого автомобіля Nissan виконуватимуть Kicks вартістю $21 520 та Sentra за 21 590 доларів.