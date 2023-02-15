"Запорожец" в США – большая редкость, в этой стране зарегистрировано только 15 таких авто. ЗАЗ-966 отреставрирован и выглядит великолепно.

В Калифорнии неожиданно засветился старый ЗАЗ-966 в 1969 году. Для США "Запорожец" - настоящий раритет. Фото и видео с авто опубликованы на странице владельца в Instagram.

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В американском пригороде "Запорожец" смотрится очень ярко. К тому же, автомобиль отреставрирован до идеального состояния и перекрашен в карамельный цвет.

Для США "Запорожец" настоящий раритет, ведь таких авто за океаном очень мало — в США зарегистрировано только 15 ЗАЗ-966. Их стоимость подчас превышает 20 000 долларов. Запорожцы экспортировали, но только в европейские страны и в Америке их начали ввозить только в 90-х.

Очень часто такие автомобили в США привозят эмигранты стран бывшего соцлагеря. Именно этот ЗАЗ-966 принадлежит выходцу из Венгрии, и у него в коллекции также восточногерманский Trabant.

ЗАЗ-966 - ранняя версия "Запорожца" второго поколения, выпускавшаяся с 1966 по 1972 год. Модель оснащали двигателями объемом 0,9 л (30 л. с.) и 1,2 л (40 л. с.) и 4-ступенчатой механической КПП. Автомобиль способен развить 120 км/ч. Именно этот ЗАЗ получил 0,9-литровый двигатель.