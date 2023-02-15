"Запорожець" у США — велика рідкість, у цій країні зареєстровано лише 15 таких авто. Цей ЗАЗ-966 відреставрований і має чудовий вигляд.

У Каліфорнії зненацька засвітився старий ЗАЗ-966 1969 року. Для США "Запорожець" – справжній раритет. Фото та відео з авто опубліковані на сторінці власника в Instagram.

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В американському передмісті "Запорожець" виглядає дуже яскраво. До того ж автомобіль відреставрований до ідеального стану та перефарбований у карамельний колір.

Для США "Запорожець" є справжнім раритетом, адже таких авто за океаном дуже мало — у США зареєстровано лише 15 одиниць ЗАЗ-966. Їхня вартість часом перевищує 20 000 доларів. "Запорожці" експортували, але тільки в європейські країни, в Америку їх почали ввозити лише в 90-х.

Дуже часто такі автомобілі до США привозять емігранти країн колишнього соцтабору. Саме цей ЗАЗ-966 належить вихідцеві з Угорщини, і в нього в колекції також є східнонімецький Trabant.

ЗАЗ-966 — рання версія "Запорожця" другого покоління, що випускалася з 1966 до 1972 року. Модель оснащували двигунами об'ємом 0,9 л (30 к. с.) та 1,2 л (40 к. с.) та 4-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль здатен розігнатись до 120 км/год. Саме цей ЗАЗ отримав 0,9-літровий двигун.