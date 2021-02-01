Живописную дорогу в Калифорнии размыло проливными дождями.

Магистраль Highway 1, тянущаяся вдоль западного побережья США по большей части тихоокеанского побережья штата Калифорния, знаменита тем, что пролегает вблизи одной из самых живописных береговых линий в мире. Вблизи города Биг Сур дорога была разрушена дождевыми водами.

Смотрите также: Установлен новый мировой рекорд по скорости для серийных авто: видео

В Тихий океан буквально сплыл 50-метровый кусок шоссе. Инцидент произошел в четверг, 28 января. Поскольку шоссе было закрыто с вечера 26 января из-за угрозы оползней, от стихии никто не пострадал.

Сотрудники министерства транспорта Калифорнии пока не оценили ущерб и не называют сроков восстановления транспортного сообщения, но обещают починить разрушенный 50-метровый участок в кратчайшие сроки. Для объезда водители могут использовать параллельную автомагистраль US101, тянущуюся в глубине материка - этот маршрут длиннее и не такой живописный, но безопасный независимо от погодных условий.

В местном департаменте транспорта подчеркивают, что шоссе Highway 1 склонно к камнепадам и оползням, из-за особенности расположения. В то же время отказываться от магистрали с видом на Тихий океан власти не планируют, хотя каждый год приходится ремонтировать дорогу и устранять последствия разрушений.