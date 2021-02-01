Мальовничу дорогу в Каліфорнії розмило проливними дощами.

Магістраль Highway 1, що тягнеться вздовж західного узбережжя США по більшій частині тихоокеанського узбережжя штату Каліфорнія, знаменита тим, що пролягає поблизу однієї з наймальовничіших берегових ліній в світі. Поблизу міста Біг Сур дорога була зруйнована дощовими водами.

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У Тихий океан буквально сплив 50-метровий шматок шосе. Інцидент трапився у четвер, 28 січня. Оскільки шосе було закрито з вечора 26 січня через загрозу зсувів, від стихії ніхто не постраждав.

Співробітники міністерства транспорту Каліфорнії поки що не оцінили збиток і не називають термінів відновлення транспортного сполучення, але обіцяють полагодити зруйновану 50-метрову ділянка в найкоротші терміни. Для об’їзду водії можуть використовувати паралельну автомагістраль US101, що тягнеться в глибині материка – цей маршрут довший і не такий мальовничий, але безпечний незалежно від погодних умов.

У місцевому департаменті транспорту підкреслюють, що шосе Highway 1 схильне до каменепадів і зсувів через особливості розташування. У той же час відмовлятися від магістралі з видом на Тихий океан влада не планує, хоча щороку доводиться ремонтувати дорогу та усувати наслідки руйнувань.