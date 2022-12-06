Chevrolet Corvette не выезжал на дороги с конца 70-х из-за того, что он был объявлен в розыск.

Chevrolet Corvette 1968 оснащен 7,0-литровым 390-сильным мотором и может развить 220 км/ч. Сейчас такой автомобиль в хорошем состоянии стоит более 100 000 долларов.

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В американском штате Алабама обнаружили кабриолет Chevrolet Corvette 1968 года в редкой модификации. Авто хранили с конца 70-х, ведь его владелец боялся попасть на глаза полиции. Историю авто рассказали в видео на YouTube-канале Junkyard Life.

Chevrolet Corvette C3 обнаружили в старом сарае, предназначенном для сноса. Автомобиль далеко не в самом лучшем состоянии и в задней части кузова видны следы ДТП. Спорткар уже выкупили и отправили на реставрацию.

Выяснилось, что в середине 70-х этот Chevrolet Corvette Stingray являлся своеобразной местной знаменитостью. В 1974 году его за $2900 купил в салоне подержанных авто молодой парень Майк. Он участвовал в уличной гонке на авто и любил крутить “бублики” на публике.

Однажды такие забавы закончились разрывом задней шины и поврежденным задним крылом. А потом Майк устроил погоню с полицией — ему удалось оторваться, но машину пришлось спрятать, потому что ее объявили в розыск. С тех пор Chevrolet Corvette Stingray не выезжал на дорогу.

Автомобиль оснащен редким 7,0-литровым двигателем мощностью 390 л. Всего выпущено около 7000 Chevrolet Corvette 1968 года в такой версии и сейчас цена авто в хорошем состоянии может превысить 100 000 долларов. Спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд и развить скорость 220 км/ч.