Шестнадцать литров, шестнадцать цилиндров и почти 1000 лошадиных сил в крошечной старой малолитражке - настоящее гаражное безумие по-американски.

Сейчас эту дикую и странную вещь, что когда-то, в 1980-х, была хэтчбеком Zastava Yugo, выставили на продажу в США. Попавший во все возможные списки худших машин своей эпохи, хотя бы теперь заслуживает долю уважения.

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"Немашина за $3990", "Худший автомобиль века", "Мона Лиза среди плохих автомобилей", "Худшая из машин, которые продавали американцам", "низкая цена этой сербской версии Fiat 127 полностью соответствует низкому качеству Yugo": многие критики звучало в адрес Zastava Yugo со всех сторон, однако автомобиль продержался на конвейере с 1985 по 1992 годы, пик производства пришелся на 1987 год, когда было выпущено 50 тысяч машин. И каким-то чудом даже экспортировался в США.

Фото: Zastava Yugo с двумя моторами Cadillac V8 / Motor1

Этот конкретный экземпляр попал в руки человеку, которому понадобилось свободное место на полках, где стояла пара одинаковых моторов от старых Cadillac Eldorado. 8,2-литровые V8 производят по 480 лошадиных сил каждый и превращают нелепый хэтчбек на красную ракету.

Свап моторов-близнецов потянул за собой глубокую модификацию всего автомобиля. Внешние изменения проявляются в расширенном кузове и колесных дисках от Chevrolet Corvette.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу на Facebook Marketplace за 25 500 долларов и, в случае продажи, он станет самым дорогим Yugo в истории.

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