Шістнадцять літрів, шістнадцять циліндрів і майже 1000 кінських сил у крихітній старій малолітражці – справжнє гаражне безумство по-американські.

Зараз цю дику і дивну річ, що колись, у 1980-х, була хетчбеком Zastava Yugo, виставили на продаж у США. Автомобіль, що потрапив у всі можливі списки найгірших машин своєї епохи, хоча б тепер заслуговує долю поваги.

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“Немашина за $3990”, “Найгірший автомобіль століття”, “Мона Ліза серед поганих автомобілів”, “Найгірша з машин, що продавали американцям”, “низька ціна цієї сербської версії Fiat 127 цілком відповідає низькій якості Yugo”: чимало критики звучало на адресу Zastava Yugo з усіх боків, однак автомобіль протримався на конвеєрі з 1985 по 1992 роки, пік виробництва припав на 1987 рік, коли було випущено 50 000 машин. І якимось дивом навіть експортувався у США.

Фото: Zastava Yugo з двома моторами Cadillac V8 / Motor1

Цей конкретний екземпляр потрапив до рук людині, котрій знадобилось вільне місце на полицях, де стояла пара однакових моторів від старих Cadillac Eldorado. 8,2-літрові V8 продукують по 480 кінських сил кожен і перетворюють недолугий хетчбек на червону ракету.

Свап моторів-близнюків потягнув за собою глибоку модифікацію усього автомобіля. Зовнішні зміни проявляються у розширеному кузові та колісних дисках від Chevrolet Corvette.



Наразі автомобіль виставлений на продаж на Facebook Marketplace за 25 500 доларів і, в разі продажу, він стане найдорожчим Yugo в історії.

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