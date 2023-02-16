Концерн Stellantis продолжает раскрывать подробности о гибридной силовой установке нового поколения, обещающей стать одной из самых массовых в Европе.

В состав новой гибридной силовой установки входит бензиновая 1,2-литровая "турботройка" PureTech третьего поколения. Ее главные отличия от предшественников – это турбокомпрессор с переменной геометрией направляющего аппарата, работа по экономному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар, цепь в приводе ГРМ, очень компактная головка блока и огромная «банка» нейтрализатора сбоку. Максимальная отдача нового ДВС – 136 л.с. при 5500 об/мин и 230 Нм при 1750 об/мин.

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Коробку передач e-DCS6 с встроенным электромотором разработала компания e-Transmissions – совместное предприятие Stellantis и Punch Powertrain. Выпускать e-DCS6 сразу на двух площадках – во Франции и в итальянском Турине. Совокупный объем выпуска составит около миллиона коробок в год. Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами на 48-вольтовой версии e-DCS6 выдает максимальные 21 кВт (28 л.с.) и 55 Нм, при этом сказано, что при ускорении полезная мощность электродвигателя составляет всего 9 кВт (12 л.с.).

Емкость буферной литий-ионной батареи, расположенной под левым передним сиденьем, тоже используется не полностью – потребителю доступны только 432 Вт-ч из 898. Инвертор и электронный блок управления интегрированы в корпус коробки передач. При торможении и движении накатом на скоростях до 145 км/ч ДВС отключается, а электродвигатель переходит в режим генератора и производит электричество. Движение на низких скоростях и маневрирование на парковке обычно происходит только на электротяге, но конкретная величина максимального пробега с выключенным ДВС пока не названа. Для пуска выключенного ДВС во время езды используется отдельный 48-вольтовый стартер с ременным приводом.

При движении на электротяге на скоростях до 30 км/ч автомобиль сообщает о своем приближении пешеходов и велосипедистов синтетическим звуком. В 48-вольтовой конфигурации гибридный модуль позволяет снизить расход топлива примерно на 1 л/100 км в смешанном цикле WLTP, в городском цикле – на 2,5 л/100 км.

Новая гибридная силовая установка будет доступна на кроссоверах Peugeot 3008 и 5008 уже весной, далее она распространится на другие модели Peugeot и, разумеется, другие марки Stellantis.