Концерн Stellantis продовжує розкривати подробиці про гібридну силову установку нового покоління, яка обіцяє стати однією з наймасовіших у Європі.

До складу нової гібридної силової установки входить бензинова 1,2-літрова «турботрійка» PureTech третього покоління. Її головні відмінності від попередників – це турбокомпресор зі змінною геометрією напрямного апарату, робота за економним циклом Міллера, тиск упорскування 350 барів, ланцюг у приводі ГРМ, дуже компактна головка блоку та величезна «банка» нейтралізатора збоку. Максимальна віддача нового ДВЗ – 136 к.с. при 5500 об/хв та 230 Нм при 1750 об/хв.

Читайте також: Stellantis зупинив виробництво автомобілів у Росії

Коробку передач e-DCS6 з інтегрованим електромотором розробила компанія e-Transmissions – спільне підприємство Stellantis та Punch Powertrain. Випускатимуть e-DCS6 відразу на двох майданчиках – у Франції та в італійському Турині. Сукупний обсяг випуску становитиме близько мільйона коробок на рік. Синхронний електродвигун із постійними магнітами на 48-вольтовій версії e-DCS6 видає максимальні 21 кВт (28 к.с.) та 55 Нм, при цьому сказано, що під час прискорення корисна потужність електродвигуна становить лише 9 кВт (12 к.с.).

Місткість буферної літій-іонної батареї, розташованої під лівим переднім сидінням, теж використовується не повністю – споживачеві доступні лише 432 Вт-год з 898. Інвертор та електронний блок управління інтегровані в корпус коробки передач. При гальмуванні та русі накатом на швидкостях до 145 км/год ДВЗ відключається, а електродвигун переходить у режим генератора та виробляє електрику.

Рух на низьких швидкостях і маневрування на парковці зазвичай відбувається тільки на електротязі, але конкретну величину максимального пробігу з вимкненим ДВЗ поки не названо. Для пуску вимкненого ДВЗ під час їзди використовується окремий 48-вольтовий стартер з ремінним приводом.

Під час руху на електротязі на швидкостях до 30 км/год автомобіль сповіщає про своє наближення пішоходів та велосипедистів синтетичним звуком. У 48-вольтовій конфігурації гібридний модуль дозволяє зменшити витрату пального приблизно на 1 л/100 км у змішаному циклі WLTP, у міському циклі – на 2,5 л/100 км.

Нова гібридна силова установка буде доступна на кросоверах Peugeot 3008 та 5008 вже навесні, далі вона пошириться на інші моделі Peugeot і, зрозуміло, інші марки корпорації Stellantis.