В столице модернизировали более 500 пешеходных переходов

За прошедшую неделю дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" выполнили 32 понижения бортового камня на 16 пешеходных переходах. Всего с начала 2024 года такие работы уже выполнили на более 500 переходах. Из них на 279 переходах работы осуществлялись в рамках текущего ремонта. Об этом информирует коммунальная корпорация "Киевавтодор".

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Кроме того, для удобства маломобильных групп дорожники устраивают безбарьерные подходы к социально важным объектам – устанавливают тактильную навигацию и обустраивают доступный пешеходный маршрут от остановки общественного транспорта до объекта. Сейчас на 10 таких объектах работы уже завершены, еще на 5 – продолжаются. Всего до конца года в планах устроить 20 таких маршрутов.

В рамках капитального ремонта и реконструкции объектов улично-дорожной сети специалисты реализуют все необходимые проектные решения для создания безбарьерного пространства. Так, сейчас уже построили и отремонтировали 18 пандусов, выполнили понижение бортового камня на 224 переходах, уложили почти 48 тысяч м кв. покрытия с безфаскового ФЭМа.