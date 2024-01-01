У столиці модернізували понад 500 пішохідних переходів

За минулий тиждень шляхово-експлуатаційні підприємства КК «Київавтодор» виконали 32 пониження бортового каменю на 16 пішохідних переходах. Загалом із початку 2024 року такі роботи вже виконали на понад 500 переходах. Із них на 279 переходах роботи здійснювалися в межах поточного ремонту. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

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Крім того, для зручності маломобільних груп дорожники влаштовують безбарʼєрні підходи до соціально важливих об’єктів – встановлюють тактильну навігацію і облаштовують доступний пішохідний маршрут від зупинки громадського транспорту до об’єкта. Наразі на 10 таких обʼєктах роботи вже завершені, ще на 5 – тривають. Загалом до кінця року у планах влаштувати 20 таких маршрутів.

В межах капітального ремонту і реконструкції об’єктів вулично-дорожньої мережі фахівці реалізують усі необхідні проєктні рішення для створення безбар’єрного простору. Так, наразі вже побудували та відремонтували 18 пандусів, виконали пониження бортового каменю на 224 переходах, уклали майже 48 тисяч м кв. покриття з безфаскового ФЕМу.