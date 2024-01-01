В столице на год перекроют движение по путепроводу на ул Новоконстантиновской

С 12 февраля будет ограничено движение транспорта на ул. Новоконстантиновской – на участке от ул. Корабельной до ул. Викентия Хвойки. Об этом предупреждают в КК “Киевавтодор”.

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Ограничения связаны с началом капитального ремонта путепровода на ул. Новоконстантиновской. Этот путепровод введен в эксплуатацию в 1969 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

Дорожники планируют устроить новое мостовое полотно, новые пролетные строения и конструкции опор. Также обустроят новое перильное и барьерное ограждение, опоры освещения и дорожное покрытие на подходах. Обновят подземные и наземные коммуникации и позаботятся о благоустройстве территории.

Как отмечают в “Киевавтодоре”, все работы выполняют с учетом принципов безбарьерности – для беспрепятственного доступа для людей с инвалидностью и маломобильных групп. Работы будут продолжаться поэтапно, чтобы сохранить движение транспорта по путепроводу. Весь комплекс работ планируется выполнить до конца года.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.