У столиці на рік перекрить рух шляхопроводом на вул. Новокостянтинівській

З 12 лютого буде обмежений рух транспорту на вул. Новокостянтинівській – на ділянці від вул. Корабельної до вул. Вікентія Хвойки. Про це попереджають у КК “Київавтодор”.

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Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській. Цей шляхопровід введений в експлуатацію в 1969 році та відтоді жодного разу капітально не ремонтувався.

Дорожники планують влаштувати нове мостове полотно, нові прогонові будови і конструкції опор. Також облаштують нову перильну й бар’єрну огорожі, опори освітлення та дорожнє покриття на підходах. Оновлять підземні та наземні комунікації й подбають про благоустрій території.

Як наголошують у “Київавтодорі”, всі роботи виконують з урахуванням принципів безбар’єрності – для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Роботи триватимуть поетапно, щоб зберегти рух транспорту шляхопроводом. Весь комплекс робіт заплановано виконати до кінця року.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.