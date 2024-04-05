На модульной АЗС не было разрешительных документов. В результате силовики конфисковали все топливо и оборудование.

В Киеве обнаружили и прекратили работу модульной АЗС. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины на своем сайте.

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"Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли в Киеве полторы тысячи литров топлива неизвестного происхождения и модульную станцию для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Как отмечают в бюро, во время проведения обысков на заправке отсутствовали разрешительные документы на розничную торговлю топливом и сертификаты качества товара. Кроме того, детективы зафиксировали отсутствие кассовых аппаратов.

В общем работники БЭБ изъяли 1 500 л дизельного топлива и бензина марки А-95, а также станцию для заправки. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 700 тыс. грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия для установления лиц, которые организовали незаконную деятельность по реализации горючего.

Напомним, недавно в Киеве и области закрыли на 8 нелегальных АЗС и изъяли топливо и оборудование стоимостью 9 млн грн. Кроме того, в Варашском районе Ровенской области полицейские разоблачили нелегальную АЗС и изъяли 4 тонны топлива.