На модульній АЗС не було дозвільних документів. У результаті силовики конфіскували усе пальне та обладнання.

У Києві виявили і припинили роботу модульної АЗС. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ) України на своєму сайті.

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«Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили у Києві півтори тисячі літрів палива невідомого походження й модульну станцію для заправки автомобілів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у бюро, під час проведення обшуків на заправці були відсутні дозвільні документи на роздрібну торгівлю пальним і сертифікати якості товару. Крім того, детективи зафіксували відсутність касових апаратів.

Загалом працівники БЕБ вилучили 1 500 л дизельного пального і бензину марки А-95, а також станцію для заправки. Орієнтовна вартість вилученого становить 700 тис. грн.

Наразі триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії для встановлення осіб, які організували незаконну діяльність з реалізації пального.

Нагадаємо, нещодавно у Києві й області закрили на 8 нелегальних АЗС й вилучили пальне та обладнання вартістю 9 млн грн. Окрім того у Вараському районі Рівненської області поліцейські викрили нелегальну АЗС й вилучили 4 тонни пального.