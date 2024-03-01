Ford Transit зупинили за порушення ПДР, а після «поверхневої перевірки» знайшли у кузові пальне та обладнання для заправки автомобілів.

Поліцейські Одеської області виявили мобільну автозаправку без дозвільних документів, повідомляє прес-служба поліції.

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Увагу патрульних привернув автомобіль Ford Transit, який порушив правила дорожнього руху. Інспектори зупинили транспортний засіб.

«Спілкуючись із поліцейськими, водій помітно нервував, тож патрульні вирішили провести “поверхневу перевірку” авто. Під час огляду багажного відділення інспектори виявили два баки з пальним і обладнання для заправки автомобілів», — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин справи, на думку поліцейських в діях водія вбачаються ознаки правопорушення за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ.