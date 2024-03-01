Ford Transit остановили за нарушение ПДД, а после "поверхностной проверки" нашли в кузове горючее и оборудование для заправки автомобилей.

Полицейские Одесской области обнаружили мобильную автозаправку без разрешительных документов, сообщает пресс-служба полиции.

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Внимание патрульных привлек автомобиль Ford Transit, который нарушил правила дорожного движения. Инспекторы остановили транспортное средство.

"Общаясь с полицейскими, водитель заметно нервничал, поэтому патрульные решили провести "поверхностную проверку"авто. При осмотре багажного отделения инспекторы обнаружили два бака с горючим и оборудование для заправки автомобилей", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств дела, по мнению полицейских в действиях водителя усматриваются признаки правонарушения по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УКУ.