Киевляне покупают автомобили, платят все налоги, но дороги за эти средства не строят – сейчас пропускная способность дорог в столице не соответствует количеству автомобилей.

В Киеве посчитали количество всех автомобилей. Их количество вдвое превышает пропускную способность устаревшей дорожной сети столицы.

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Как сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправных полномочий Константин Усов, общее количество всех активных автомобилей на дорогах Киева составляет 1 млн 130 тыс. в сутки на январь 2022 года.

Считали только активные средства, то есть фактически автомобилей в столице еще больше. Если брать на максимальное, а среднесуточное количество, то учитывая выходные и праздничные дни с пониженным трафиком количество уникальных автомобилей составляет 820 тыс. единиц.

При этом дорожная сеть Киева очень устарела и рассчитана лишь на 500 тыс. транспортных средств в сутки, то есть норма превышает более чем вдвое.