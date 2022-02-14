Кияни купують автомобілі, сплачують усі податки, але дороги за ці кошти не будуються – наразі пропускна спроможність доріг у столиці не відповідає кількості автомобілів.

У Києві порахували кількість усіх автомобілів. Їхня кількість вдвічі перевищує пропускну здатність застарілої дорожньої мережі столиці.

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Як повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов, загальна кількість усіх активних автомобілів на дорогах Києва становить 1 млн 130 тис. на добу на січень 2022 року.

Рахували лише активні транспортні засоби, тобто фактично автомобілів у столиці ще більше. Якщо брати не максимальну, а середньодобову кількість, то з огляду на вихідні та святкові дні зі зниженим трафіком кількість унікальних автомобілів становить 820 тис. одиниць.

При цьому дорожня мережа Києва дуже застаріла та розрахована лише на 500 тис. транспортних засобів на добу, тобто норма перевищує більш ніж удвічі.