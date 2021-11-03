Евакуація автомобілів в Києві стала дуже прибутковим "бізнесом", проте правоохоронці вбачають у схемі евакуації ознаки організованого злочинного угрупування.

Поліція та Офіс генпрокурора розслідує привласнення коштів службовцями Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації у складі організованої злочинної групи за участю службовців низки приватних фірм під час евакуації автівок за порушення правил паркування.

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Про це написав Олександр Глазунов у виданні "КиевVласть" з посиланням на низку ухвал Печерського райсуду Києва.

Як повідомляється в матеріалах справи, в центрі уваги правоохоронців окрім співробітників департаменту транспортної інфраструктури КМДА опинилися три компанії, які надають послуги з евакуації автівок та які, ймовірно, були учасниками злочинної схеми – ТОВ "Евакуатор Сервіс", ТОВ "Експедиція 77" ТОВ "Автосос-Сервіс". Також фігурує фірма, яка нібито була задіяна у реалізації цієї схеми – ТОВ "Експрес-Т"

За даними слідства, у 2020 та 2021 рр. інспектори з паркування разом із водіями евакуаторів створювали "робочі зміни", під час яких за дорученням організаторів злочинної схеми повинні були доставити на спецмайданчики максимальну кількість автомобілів. Це робилося для того, щоб на банківські рахунки приватних фірм надійшло якнайбільше коштів. При цьому, за інформацією правоохоронців, у разі відсутності підстав для тимчасового затримання транспортних засобів інспектори з паркування штучно створювали такі підстави та доказову базу.

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Крім того, за інформацією правоохоронців, інспектори з паркування передавали водіям евакуаторів порожні бланки актів тимчасового затримання транспортних засобів зі своїми підписами. І водії евакуаторів самостійно, без інспекторів, визначали авто, які вони могли евакуювати, складали заздалегідь підписані інспекторами акти.

Також слідчі з’ясували, що водії змушені були переплачувати за послуги евакуаторів майже вдвічі більше коштів – 1270 грн. для транспортного засобу вагою до 2 тис кг замість 720 грн. За даними правоохоронців, учасники схеми у січні-березні 2021 р. могли незаконно привласнити 7,6 млн грн. Йдеться про гроші, які водії сплачували за те, щоб викупити свої автомобілі зі спецмайданчиків.