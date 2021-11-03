Эвакуация автомобилей в Киеве стала очень прибыльным "бизнесом", однако правоохранители видят в схеме эвакуации признаки организованной преступной группировки.

Полиция и Офис генпрокурора расследует присвоение средств служащими Департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации в составе организованной преступной группы с участием служащих ряда частных фирм во время эвакуации автомобилей за нарушение правил парковки.

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Об этом написал Александр Глазунов в издании "Киеввласть" со ссылкой на ряд постановлений Печерского райсуда Киева.

Как сообщается в материалах дела, в центре внимания правоохранителей кроме сотрудников департамента транспортной инфраструктуры КГГА оказались три компании, которые предоставляют услуги по эвакуации автомобилей и которые, вероятно, были участниками преступной схемы – ООО "Эвакуатор Сервис", ООО "Экспедиция 77" ООО "Автосос-Сервис". Также фигурирует фирма, которая якобы была задействована в реализации этой схемы – ООО "Экспресс-Т"

По данным следствия, в 2020 и 2021 гг. инспекторы по парковке вместе с водителями эвакуаторов создавали "рабочие смены", во время которых по поручению организаторов преступной схемы должны были доставить на спецплощадки максимальное количество автомобилей. Это делалось для того, чтобы на банковские счета частных фирм поступило как можно больше средств. При этом, по информации правоохранителей, в случае отсутствия оснований для временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке искусственно создавались такие основания и доказательная база.

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Кроме того, по информации правоохранителей, инспекторы с парковки передавали водителям эвакуаторов пустые бланки актов временного задержания транспортных средств со своими подписями. И водители эвакуаторов самостоятельно, без инспекторов, определяли авто, которые они могли эвакуировать, составляли заранее подписанные инспекторами акты.

Также следователи выяснили, что водители вынуждены переплачивать за услуги эвакуаторов почти вдвое больше средств – 1270 грн. для транспортного средства весом до 2 тыс. кг вместо 720 грн. По данным правоохранителей, участники схемы в январе – марте 2021г. могли незаконно присвоить 7,6 млн грн. Речь идет о деньгах, которые водители платили за то, чтобы выкупить свои автомобили со спецплощадок.