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В столице ограничат движение на одном из скоростных шоссе

В Киеве до 22 июля частично ограничат движение транспорта и пешеходов по Надднепрянскому шоссе.
В Киеве ограничат движение на скоростном шоссе - Auto24

Схема ограничения движения транспорта и пешеходов на Надднепрянском шоссе

Евгений Гудущан
logo17 июля, 15:10
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До 22 июля ограничат движение пешеходов по тротуару и транспорта по первой полосе Надднепрянского шоссе (на путепроводе через железнодорожные пути). Об этом предупреждает КК “Киевавтодор”.

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Ограничения связаны с продлением срока выполнения ремонтных работ перильного ограждения на путепроводе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.

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