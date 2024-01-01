В столице ограничат движение на одном из скоростных шоссе

Схема ограничения движения транспорта и пешеходов на Надднепрянском шоссе
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17 июля, 15:10
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До 22 июля ограничат движение пешеходов по тротуару и транспорта по первой полосе Надднепрянского шоссе (на путепроводе через железнодорожные пути). Об этом предупреждает КК “Киевавтодор”.
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Ограничения связаны с продлением срока выполнения ремонтных работ перильного ограждения на путепроводе.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.