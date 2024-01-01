У столиці обмежать рух на одному зі швидкісних шосе

Схема обмеження руху транспорту і пішоходів на Наддніпрянському шосе
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17 липня, 15:10
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До 22 липня обмежать рух пішоходів тротуаром і транспорту першою смугою Наддніпрянського шосе (на шляхопроводі через залізничні колії). Про це попереджає КК «Київавтодор».
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Обмеження пов’язані з подовженням терміну виконання ремонтних робіт перильного огородження на шляхопроводі.
Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.