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У столиці обмежать рух на одному зі швидкісних шосе

В Києві до 22 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів Наддніпрянським шосе.
В Києві обмежать рух на швидкісному шосе - Auto24

Схема обмеження руху транспорту і пішоходів на Наддніпрянському шосе

Євген Гудущан
logo17 липня, 15:10
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До 22 липня обмежать рух пішоходів тротуаром і транспорту першою смугою Наддніпрянського шосе (на шляхопроводі через залізничні колії). Про це попереджає КК «Київавтодор».

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Обмеження пов’язані з подовженням терміну виконання ремонтних робіт перильного огородження на шляхопроводі.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

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