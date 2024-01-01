В столице ограничат движение по улице Героев Днепра

17, 18 августа частично ограничат движение транспорта по улице Героев Днепра на участке от кольцевой развязки на пересечении с улицей Зои Гайдай до построенного путепровода. Ограничение связано с устройством верхнего слоя дорожной одежды. Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

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Ограничение движения будет проводиться поочередно: 17 августа – от улицы Полярной до улицы Героев Днепра. А 18 августа – в обратном направлении.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута.