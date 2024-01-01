У столиці обмежать рух вулицею Героїв Дніпра

17, 18 серпня частково обмежать рух транспорту вулицею Героїв Дніпра на ділянці від кільцевої розвʼязки на перетині з вулицею Зої Гайдай до збудованого шляхопроводу. Обмеження пов’язане з улаштуванням верхнього шару дорожнього одягу. Про це попереджає КК «Київавтодор».

Читайте також: Рух Північним мостом обмежать на 67 днів

Обмеження руху проводитиметься почергово: 17 серпня – від вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра. А 18 серпня – у зворотньому напрямку.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.