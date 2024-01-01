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В столице открыли проезд по новому путепроводу на Оболони

На пересечении улиц Полярной и Богатырской теперь функционирует эстакада. Новый путепровод еще не закончен, но проезд по нему уже возможен.
Путепровод на Оболони уже открыт - Auto24

Путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской

Евгений Гудущан
logo20 мая, 16:00
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Открыли движение по новому путепроводу на Оболони - проезд по улице Полярной эстакаде через Богатырскую. Работы на этом важном инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.

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Длина путепровода - 125 метров. Строители в сжатые сроки установили опоры путепровода. Смонтировали 72 балки пролетных строений. Обустроили подземный пешеходный переход. Установили современное освещение. Как и на всех новых объектах, здесь обустраивают велодорожки.

Полностью завершить работы на объекте - открыть движение со съездами с путепровода - планируют до осени этого года. Также в планах отремонтировать подходы к развязке, - участки дороги, в том числе на Богатырской. Установить пандусы подземного перехода.

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