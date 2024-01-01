У столиці відкрили проїзд новим шляхопроводом на Оболоні

Відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному об’єкті розпочали в червні 2023 року.

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Довжина шляхопроводу - 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки.

Повністю завершити роботи на об’єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — планують до осені цього року. Також в планах відремонтувати підходи до розв’язки, — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській, встановити пандуси підземного переходу.