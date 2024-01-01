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У столиці відкрили проїзд новим шляхопроводом на Оболоні

На перетині вулиць Полярної та Богатирської тепер функціонує естакада. Новий шляхопровід ще не закінчено, але проїзд ним вже можливий.
Шляхопровід на Оболоні вже відкрито - Auto24

Шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської

Євген Гудущан
logo20 травня, 16:00
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Відкрили рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Роботи на цьому важливому інфраструктурному об’єкті розпочали в червні 2023 року.

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Довжина шляхопроводу - 125 метрів. Будівельники в стислі терміни встановили опори шляхопроводу. Змонтували 72 балки прогонових будов. Облаштували підземний пішохідний перехід. Встановили сучасне освітлення. Як і на всіх нових об’єктах, тут облаштовують велодоріжки.

Повністю завершити роботи на об’єкті — відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу — планують до осені цього року. Також в планах відремонтувати підходи до розв’язки, — ділянки дороги, в тому числі на Богатирській, встановити пандуси підземного переходу.

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