Суперкар Mercedes-AMG GT63 оснащен 585-сильным V8 твин-турбо. Купе способно разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 315 км/ч.

На украинский рынок вышел новый Mercedes-AMG GT второго поколения. Суперкар уже успели сфотографировать в Киеве. Его изображения появились на странице supercars_ua в Instagram.

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Суперкар Mercedes-AMG GT 2024 сохраняет знакомый дизайн с длинным капотом, сдвинутым назад салоном, широкой "пастью" решетки радиатора и выдвижным антикрылом сзади. Вместе с тем, линии кузова стали более плавными.

Новый Mercedes-AMG GT подрос до 4,7 м в длину, что позволило сделать его четырехместным и увеличить объем багажника до 321 л. Суперкар получил виртуальную панель приборов и большой портретный тачскрин. Салон отделан кожей и карбоном.

С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. Оснащение включает спортивный задний дифференциал, управляемые задние колеса и активные стабилизаторы. Цена – от 8,5 млн грн ($215 000).