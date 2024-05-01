Суперкар Mercedes-AMG GT63 оснащений 585-сильним V8 твін-турбо. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,2 с та розвинути 315 км/год.

На український ринок вийшов новий Mercedes-AMG GT другого покоління. Суперкар уже встигли сфотографувати в Києві. Його світлини з’явилися на сторінці supercars_ua в Instagram.

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Суперкар Mercedes-AMG GT 2024 зберігає знайомий дизайн із довгим капотом, зсунутим назад салоном, широкою "пащею" решітки радіатора та висувним антикрилом ззаду. Разом із тим, лінії кузова стали більш плавними.

Новий Mercedes-AMG GT підріс до 4,7 м у довжину, що дозволило зробити його чотиримісним та збільшити об’єм багажника до 321 л. Суперкар отримав віртуальну панель приладів і великий портретний тачскрін. Салон оздоблений шкірою та карбоном.

Авто оснащене 9-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість складає 315 км/год. Оснащення включає спортивний задній диференціал, керовані задні колеса і активні стабілізатори. Ціна – від 8,5 млн грн ($215 000).