На пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы уже сделали проезды, нанесли временную разметку и установили дорожные знаки.

Уже забетонировали 14 свай (всего предусмотрено 80). Переустроили светофорные объекты, опоры контактной сети и приступили к работе по переложению водопроводных сетей.

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Развязку построят в двух уровнях. Длина основного проезда составит более 3 км, как и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек – более 1,5 км. На развязке будет 6 полос движения. Длина путепровода – более 250 м. Также будет построен новый подземный переход.

Реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и, по расчетам проектировщиков, уменьшит пробки в этой части Оболони.

Проектная пропускная способность обновленного узла – более 11 тысяч автомобилей в час.

Открыть движение по новому путепроводу планируется до конца этого года. А весь комплекс работ на большом объекте может быть окончен до конца 2024 года.