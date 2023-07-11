На перетині вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці вже влаштували тимчасові проїзди, нанесли тимчасову розмітку та встановили дорожні знаки.

Вже забетонували 14 паль (всього передбачено 80). Перевлаштували світлофорні об’єкти та опори контактної мережі, розпочали роботи з перекладання водопровідних мереж.

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Розв'язку збудують у двох рівнях. Довжина основного проїзду складатиме більше 3 км, як і довжина тротуарів. Протяжність велосипедних доріжок – понад 1,5 км. На розвʼязці буде 6 смуг руху. Довжина шляхопроводу – більше 250 м. Також побудують новий підземний перехід.

Реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й, за розрахунками проєктувальників, зменшить затори у цій частині Оболоні.

Майбутня пропускна спроможність оновленого вузла – понад 11 тисяч автомобілів на годину.

Відкрити рух новим шляхопроводом планується до кінця цього року. А весь комплекс робіт на великому обʼєкті може бути закінчено до кінця 2024 року.