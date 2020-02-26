На розв’язку та ділянку дороги протяжністю 1806 метрів київська влада планує витратити 46 млн доларів (1 125,25 млн грн). В той час як середня вартість будівництва одного кілометра дороги у світі становить близько одного мільйона доларів.

Про плани столичної влади повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат. "1 125,25 млн грн!!! - кошторисна вартість будівництва Великої Окружної дороги на ділянці від просп. Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської з будівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях. Довжина ділянки (увага!) всього 1806 метрів!", написав депутат на своїй сторінці у соціальній мережі.

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"Напевно, за такі гроші це мала би бути ультрасучасна споруда, яка розведе шалений потік транспорту одразу в кількох напрямках і на різних рівнях. Але судячи з проекту, нічого видатного нам не варто очікувати! Планується завершити двох шляхопроводів (через вул. Богатирську та залізницю), влаштувати насип земляного полотна, виконати дорожні роботи по основному проїзду та вул. Богатирській, будівництво підпірних стінок та перевлаштувати інженерні мережі (газопровід, мережі електропостачання, очисні споруди, мережі зв’язку, дощова каналізація)", пише Олександр Пабат.



"Цікаво: якщо пошукати інформацію про цей проект на сайті Prozorro то, можемо побачити, що очікувана вартість такого будівництва не мала б перевищувати 163 млн. Інфляція або черговий дерибан бюджетних коштів? Безперечно, наші чиновники вже добре навчилися освоювати гроші, малюючи космічні кошториси і залучаючи своїх "друзів" до тендерів", констатує депутат Київської міської ради.

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