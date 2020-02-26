На развязку и участок дороги протяженностью 1 806 метров киевская власть планирует потратить 46 млн долларов (1 125,25 млн грн). В то время как средняя стоимость строительства одного километра дороги в мире составляет около одного миллиона долларов.

О планах столичных властей сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат. "1 125,25 млн грн!!! - сметная стоимость строительства Большой Окружной дороги на участке от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской со строительством транспортной развязки в разных уровнях. Длина участка (внимание!) всего 1806 метров!", написал депутат на своей странице в социальной сети.

Читатйте также: Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1,7 млрд грн

"Наверное, за такие деньги это должно быть ультрасовременное сооружение, которое разведет безумный поток транспорта сразу в нескольких направлениях и на разных уровнях. Но судя по проекту, ничего выдающегося нам не стоит ожидать! Планируется завершить два путепровода (через ул. Богатырскую и железную дорогу), устроить насыпь земляного полотна, выполнить дорожные работы по основному проезда и ул. Богатырской, строительство подпорных стенок и переустроить инженерные сети (газопровод, сети электроснабжения, очистные сооружения, сети связи, дождевая канализация)", пишет Александр Пабат.

"Интересно: если поискать информацию об этом проекте на сайте Prozorro то, можем увидеть, что ожидаемая стоимость такого строительства не должна превышать 163 млн. Инфляция или очередной дерибан бюджетных средств? Бесспорно, наши чиновники уже хорошо научились осваивать деньги, рисуя космические сметы и привлекая своих "друзей" к тендерам", - констатирует депутат Киевского городского совета.

Также интересно: Киевские чиновники отказываются платить за достройку Шулявского моста