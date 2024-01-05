В Киеве засветился интересный суперкар Ferrari 360 Modena. Купе начала 2000-х уже считается раритетом, а конкретно этот автомобиль еще и доработан.

Тюнинг Ferrari 360 Modena выполнен в стилистике Hamann и, по некоторым данным, сделан в Японии. Авто получило обвес и антикрыло, а дизайн его задней части изменен.

Читайте также: Очередь за новыми Ferrari достигла двух лет

Пока неизвестно, дорабатывали ли двигатель Ferrari 360 Modena. Стоковый суперкар оборудован 3,6-литровым 400-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 295 км/ч.

Ferrari 360 - двухместный среднемоторный спортивный автомобиль с задним приводом, изготавливаемый итальянским автопроизводителем Ferrari с 1999 по 2005 год. В мире было продано 8800 моделей Modena и 7565 моделей Spider.