У Києві засвітився цікавий суперкар Ferrari 360 Modena. Купе початку 2000-х уже вважається раритетом, а конкретно цей автомобіль ще й допрацьований.

Тюнінг Ferrari 360 Modena виконаний в стилістиці Hamann і, за деякими даними, зроблений в Японії. Авто отримало обвіс та антикрило, а дизайн його задньої частини змінено.

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Наразі невідомо, чи допрацьовували двигун Ferrari 360 Modena. Стоковий суперкар обладнано 3,6-литровим 400-сильним V8 і він здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 295 км/год.

Ferrari 360 - двомісний середньомоторний спортивний автомобіль із заднім приводом, що виготовляється італійським автовиробником Ferrari з 1999 по 2005 рік. У світі було продано 8800 моделей Modena і 7565 моделей Spider.