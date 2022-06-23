Громкий звук транспорта может напугать киевлян, поэтому движение автомобилей с "прямотоком" решили запретить.

В столице во время действия военного положения запретили движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствуют шумопоглотители.

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Такое решение было принято сегодня, 23 июня, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва. Решение поддержали 84 депутата.

Как отметила депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, в это тяжелое военное время необходимо обеспечить для киевлян и гостей города максимально комфортную среду для защиты их психического здоровья.

“Жители находятся в состоянии постоянного стресса и тревоги. Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – это все усилило наше восприятие звуков. В результате громкий шум от транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов прямоток и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, часто является отрицательным триггером. Эти звуки напоминают людям применение боеприпасов, поэтому во время войны они пугают детей и взрослых”, – считает Ксения Семенова.

Депутат добавила, что проект решения также предусматривает предоставление рекомендации Главному управлению Национальной полиции Украины в г. Киеве о введении необходимых действий.