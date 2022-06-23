Голосний звук транспорту може налякати киян, саме тому рух автомобілів з "прямострумом" вирішили заборонити.

У столиці на час дії воєнного стану заборонили рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі.

Читайте також: Під час воєнного стану заборонено зберігати пальне для власних потреб без ліцензії

Таке рішення було прийнято сьогодні, 23 червня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Рішення підтримали 84 депутати.

Як зазначила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова, у цей важкий воєнний час необхідно забезпечити для киян та гостей нашого міста максимально комфортне середовище задля захисту їх психічного здоров'я.

“Мешканці перебувають у стані постійного стресу та тривоги. Ракетно-бомбові удари, обстріли, звуки сирен під час повітряних тривог – це все підсилило наше сприйняття звуків. У результаті гучний шум від транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів “прямострум” та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач часто є негативним тригером. Ці звуки нагадують людям застосування боєприпасів, тому під час війни вони лякають дітей та дорослих”, – вважає Ксенія Семенова.

Депутат додала, що проект рішення також передбачає надання рекомендації Головному управлінню Національної поліції України у м. Києві щодо запровадження необхідних дій.