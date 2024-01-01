В страховании "Зеленая карта" вступают в силу важные изменения

С началом 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования. Ключевые нововведения, на которые стоит обратить внимание водителю:

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Свободное ценообразование

С 2025 года страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", базируясь на внутренних критериях оценки рисков и других рыночных факторах. На сегодня, размер страховых платежей по договорам международного страхования является регулируемым, но после принятия нового закона об автогражданке (ЗУ об ОСАГО, принят от 17 июня 2024 года), страховые компании получат право самостоятельно устанавливать стоимость этой услуги. Ценообразование станет конкурентным. Для водителей это открывает возможность сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения, а для страховых компаний – больше зарабатывать.

Нельзя страховать “день в день”

С 1 января 2025 года водителям необходимо быть осмотрительными при планировании своего путешествия за границу и оформить договор обязательного международного страхования ответственности водителей заблаговременно. В соответствии с требованиями нового закона, международный договор страхования вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенной таким договором, но не ранее начала суток, следующих после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (то есть даты заключения такого договора).

Если информация о заключенном договоре страхования не отображается в Единой централизованной базе данных – страховой сертификат "Зеленая карта" может быть признан недействительным и, соответственно, транспортное средство будет иметь статус необеспеченного страховой защитой. В таком случае водитель не сможет пересечь границу без действующего страхового сертификата. Ранее у водителей была возможность оформить страховой сертификат, который начинал свое действие в день его оформления, непосредственно перед пересечением государственной границы. С 2025 года страховые компании не смогут заключать договоры международного страхования с началом действия в день их заключения.

По словам директора бюро “Зеленая карта” в Украине Александра Салайчука: “Такая инициатива призвана уменьшить количество мошенничеств с договорами страхования и избежать подделки страховых сертификатов. Причем отображение записи о договоре в ЦБД является одной из важных предпосылок реализации реформы электронной “Зеленой карты” в странах-членах системы. Планируется, что для проверки действия договора страхования достаточно будет показать его контролирующему органу в электронной форме, после чего представители компетентных органов сверят наличие существенной информации о конкретном договоре в ЦБД”.

Электронный формат "Зеленой карты"

Одним из важных изменений является внедрение электронного формата страхового сертификата "Зеленая карта". С начала 2025 года все страны-члены системы должны будут признавать электронные сертификаты (в соответствии с Решением Генеральной Ассамблеи). Водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве. После внедрения этой инициативы постепенно планируется отказ от печатных версий сертификатов. Это значительно упростит процедуру проверки и уменьшит риски подделки страховых документов.